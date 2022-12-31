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3 صواريخ باليستية قصيرة.. التجربة الأخيرة لكوريا الشمالية عام 2022

أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مساء اليوم السبت دفعة ثانية من الصواريخ الباليستية باتجاه البحر الشرقي.