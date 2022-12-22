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مشروع حكومي بالمغرب لتوسيع مظلة التأمين الصحي

أطلق المغرب مشروعا لتعميم التغطية الصحية يستهدف 22 مِليونَ مواطن، مشروع يتضمن خطة لتجويد الخدمات الصحية، أغلبهم من الفئات الفقيرة وأصحاب المهن الحرة وأسرهم.