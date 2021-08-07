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أوضاع اللاجئين الأفغان في تركيا

يستمر تدفق اللاجئين الأفغان على تركيا مع تصاعد الاشتباكات في البلاد بين الحكومة الأفغانية ومسلحي طالبان. كما قررت وزارة الدفاع التركية تعزيز قواتها على الحدود مع إيران بهدف منع العبور غير القانوني.