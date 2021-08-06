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الطائرات القتالية الإيرانية.. كيف تدخل في حسابات أي حرب محتملة؟

تحتل الطائرات القتالية المسيرة مساحة هامة من قطاع تطوير الصناعات العسكرية عبر العالم، وتحولت تلك المسيرات إلى سلاح ردع فعال منخفض التكلفة. كما تفيد هذه الطائرات في الرصد والتتبع والاستهداف.