55:58

الحصاد (2021/8/5)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/8/5) العديد من المواضيع كان من أبرزها: إسرائيل.. تصعيد كلامي ضد إيران وعسكري ضد لبنان. و إبراهيم رئيسي: يجب حل أزمات المنطقة عبر حوار إقليمي حقيقي.