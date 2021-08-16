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حالة من الخوف والترقب تسود العاصمة كابل

ينتشر مسلحو حركة طالبان في مناطق وأحياء العاصمة كابل، وتقول الحركة إنها تسعى لضبط الأمن في العاصمة ومحاربة مظاهر الانفلات الأمني. وتسود حالة من الخوف والترقب في العاصمة.