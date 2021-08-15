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أشرف غني

ولد أشرف غني من قبيلة البشتون ذات النفوذ الكبير في أفغانستان عام 1949، وحصل على شهادته الجامعية الأولى من بيروت، ثم نال شهادة الماجستير والدكتواره من إحدى الجامعات الأميركية،