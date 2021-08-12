01:57

آخرها فيلم "أنا أسطورة".. دراما تلفزيونية أثارت جدلا في المجتمع

يؤكد الخبراء أن الدراما التلفزيونية تحدث كثيرا من التأثير على الواقع الحياتي في المجتمعات، ولعل فيلم “أنا أسطورة” أحدث مثالا على ذلك،