البث الحي
01:57

آخرها فيلم "أنا أسطورة".. دراما تلفزيونية أثارت جدلا في المجتمع

يؤكد الخبراء أن الدراما التلفزيونية تحدث كثيرا من التأثير على الواقع الحياتي في المجتمعات، ولعل فيلم “أنا أسطورة” أحدث مثالا على ذلك،
11/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

طالبان تعلن سيطرتها على عاشر مركز ولاية أفغانية

01:15
(الجزيرة)

لوحات رائعة باستخدام فن الكويلينغ بأنامل فلسطينية

02:27
(الجزيرة)

قفازات مبتكرة تعيد الروح لأصابع عازف برازيلي

02:29
(الجزيرة)

أجواء احتفالية بعد انضمام النجم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان

02:34
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

طالبان تعلن سيطرتها على عاشر مركز ولاية أفغانية

01:15
(الجزيرة)

لوحات رائعة باستخدام فن الكويلينغ بأنامل فلسطينية

02:27
(الجزيرة)

قفازات مبتكرة تعيد الروح لأصابع عازف برازيلي

02:29
(الجزيرة)

أجواء احتفالية بعد انضمام النجم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان

02:34
المزيد من التقارير الإخبارية

طالبان تعلن سيطرتها على عاشر مركز ولاية أفغانية

(الجزيرة)

لوحات رائعة باستخدام فن الكويلينغ بأنامل فلسطينية

(الجزيرة)

قفازات مبتكرة تعيد الروح لأصابع عازف برازيلي

(الجزيرة)

أجواء احتفالية بعد انضمام النجم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بسبب صورة اعتبرتها مسيئة.. إيران تستدعي السفير الروسي ورئيس برلمانها يلوح برد دبلوماسي صارم

السفير الروسي جاغاريان (يسار) مع نظيره البريطاني الجديد لدى طهران شيركليف (مواقع التواصل)

أفغانستان.. طالبان تقترب من كابل بعد سيطرتها على غزني والحكومة تعرض عليها تقاسم السلطة مقابل وقف العمليات

مقاتلون من حركة طالبان عقب سيطرتهم على مدينة غزني جنوب غرب كابل (الأوروبية)

في ذكرى حادث سبب زلزالا كبيرا.. يوم انشق صهر صدام حسين وأفشى أسرار العراق العسكرية وبرامجه النووية

خروج حسين كامل من قلب السلطة حدث كبير استغلته المخابرات الأميركية للتواصل معه واستجوابه (الفرنسية)

خبراء أميركيون يفككون للجزيرة نت أسرار تقدم طالبان بأفغانستان واحتمالات سقوط كابل

تقدم قوات طالبان خاصة في الشمال والغرب وسرعته شكّلا مفاجأة للأميركيين، مع توقع سيطرتهم على كابل خلال أشهر (الجزيرة)