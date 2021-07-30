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يوم "تجاوز موارد الأرض" يوافق هذا العام 29 يوليو

يوافق الخميس 29 يوليو/تموز هذا العام يوم استنفد فيه بني البشر كل الموارد التي يمكن أن تجددها الأرض سنويا، وهو اليوم الذي بلغ فيه عمليا الضغط البشري على كوكب الأرض أقصاه.
29/7/2021
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