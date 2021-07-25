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12 شخصا يروجون لمعلومات مغلوطة حول لقاحات كورونا

توصل مركز مكافحة الكراهية الرقمية الأميركي البريطاني إلى أن أغلب المعلومات المضللة بشأن لقاحات كورونا مصدرها 12 شخصا يطلق عليهم “دزينة التضليل”، ولا يعملون بتنسيق بينهم. ويتابع هؤلاء على مواقع التواصل
24/7/2021
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