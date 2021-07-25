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سيطرة طالبان على عدد من ولايات أفغانستان.. كيف أثرت هذه المعارك على حياة المدنيين؟

شهدت ولاية بلخ في شمالي أفغانستان سقوطا واسعا لعدد من المديريات بيد مقاتلي حركة طالبان؛ حيث تمكنوا من السيطرة على 8 مديريات من أصل 14.
25/7/2021
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