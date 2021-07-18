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صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في باكستان

يقيم في باكستان -منذ أكثر من 40 عاما- 3 ملايين لاجئ أفغاني، نصفهم تعترف بوجوده منظمات دولية وتقدم لهم المساعدة، والنصف الآخر يعتبر مقيما بطريقة غير شرعية. فما صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في باكستان؟