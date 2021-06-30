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بسبب تصاعد العنف.. الناتو يؤكد أن عينه ستظل مفتوحة على أفغانستان حتى بعد سحب قواته منها

تتصاعد بشكل يومي المخاوف بشأن الاستقرار في أفغانستان بالتزامن مع مواصلة القوات الأجنبية من البلاد، حيث ارتفعت وتيرة العنف وعاد الصراع ليحتدم بين طالبان وقوات الحكومة في كابل،
30/6/2021
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