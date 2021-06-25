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منظمة اليونسكو تعيد ترميم منزل في الموصل يعود عمره لنحو 200 عام

أعادت منظمة اليونسكو ترميم 44 منزلا في مدينة الموصل القديمة في العراق كانت قد دمرت في المعارك التي شهدتها مع تنظيم الدولة الإسلامية.