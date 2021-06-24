02:01

ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا بمخيمات النازحين شمالي سوريا

قالت منظمة منسقي الاستجابة المحلية السورية إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعا ملحوظا في 61 مخيماً للنازحين بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.