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حركة طالبان ترفض بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان

قالت حركة طالبان إنها ترفض بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان بحجة تأمين المطارات والبعثات الدبلوماسية، في حين كشفت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى هذا البلد إذا تعرضت لهجوم.