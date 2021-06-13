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إسرائيل.. تشكيل حكومة جديدة

حكومة إسرائيلية جديدة تشكل الائتلاف الإسرائيلي الجديد الذي يقوده زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، ووراءها 8 أحزاب إسرائيلية.