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مقومات النهضة في الجزائر

تزخر الجزائر بالعديد من المقومات السياحية الفريدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الدخل القومي إلى جانب البترول الذي تعد الجزائر أحد أكبر منتجيه عالميا.