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مجلس صيانة الدستور في إيران يرفض طلبات ترشيح العسكر للانتخابات الرئاسية

لم تعد الساحة السياسية في إيران تحكمها ثنائية التنافس بين التيارين المحافظ والإصلاحي، بل انتقل إلى المحافظين أنفسهم في ما بينهم، بخاصة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 يونيو/حزيران الجاري.