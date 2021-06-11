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القوات الأميركية بالعراق.. استهداف متزايد

بعد أكثر من 18 عاما على وجودها في العراق، لا تزال القوات والقواعد الأميركية هدفا مشروعا بالنسبة للكثير من المليشيات والحركات المناهضة لهذا الوجود.