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واشنطن تطالب طهران بتعاون كامل بشأن الملف النووي

طالبت البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة، وتقديم توضيحات بشأن مصدر مواد نووية في 3 مواقع، في حين تؤكد طهران حدوث تقدم في المفاوضات.