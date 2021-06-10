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الإعلام الإسرائيلي يناقش فقدان تل أبيب قوتها الرادعة بعد تأجيل مسيرة الأعلام

يدور نقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن مسألة فقدان تل أبيب قوتها الرادعة، بعد تأجيل مسيرة المتطرفين والحديث عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأجهزة الأمنية.
9/6/2021
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