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بلا حدود– مع خبير اللقاحات علي فطوم

استضاف برنامج “بلا حدود” (2021/4/7) خبير اللقاحات والأستاذ في جامعة ميشيغان علي فطوم للحديث عن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة باللقاح المضاد للفيروس.