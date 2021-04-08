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49:20

بلا حدود– مع خبير اللقاحات علي فطوم

استضاف برنامج “بلا حدود” (2021/4/7) خبير اللقاحات والأستاذ في جامعة ميشيغان علي فطوم للحديث عن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة باللقاح المضاد للفيروس.
7/4/2021
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