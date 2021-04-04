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بينهم الأمير حمزة.. الأردن يعتقل شخصيات بتهمة التأمر على استقرار البلاد

أعلنت السلطات الأردنية أنها تمكنت من وأد ما أسمتها الفتنة في مهدها، وذلك باعتقال شخصيات أردنية بارزة، أهمها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية،