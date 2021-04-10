الحصاد (2021/4/9)

ناقشت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/4/9) المواضيع: اختتام الأسبوع الأول من محادثات فيينا، الاتحاد الأوروبي يصفها بالبناءة، وإيران تحذر من التأخير في العودة للاتفاق النووي.