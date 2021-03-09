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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/8) تفاعل رواد منصات التواصل مع غرفة تحقيق غرفة أخبار الجزيرة عن تفكيك دولة الإمارات قاعدتها العسكرية في إريتريا إلى اليمن وحدود مصر مع ليبيا.