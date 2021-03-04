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مواصلة سياسة العصا والجزرة.. الإدارة الأميركية تلتقي الحوثيين في سلطنة عمان

كشفت وكالة رويترز عن اجتماع عقد في سلطنة عمان جمع ممثلين عن الإدارة الأميركية الجديدة والحوثيين لإيجاد حل للأزمة في اليمن، غير أن ذلك لا يعني ان اميركا تنحاز للحوثيين،