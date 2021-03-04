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03:42
الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو عملاق النفط السعودي بجدة
أعلنت جماعة الحوثي أن قوتها الصاروخية قصفت منشأة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي في مدينة جدة، تزامنا مع هجوم بطائرة مسيرة على هدف وصفته الجماعة بالمهم في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط.
4/3/2021
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