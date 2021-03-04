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56:51
الحصاد (2021/3/3)
سلط حسن جمول في ملف “الحصاد” بتاريخ (2021/3/3) الضوء على الموقف الأميركي من الهجمات على قواعد عسكرية أميركية في العراق، وكذلك بحث الاجتماع الذي جمع الإدارة الأميركية والحوثيين في سلطنة عمان
3/3/2021
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