56:51

الحصاد (2021/3/3)

سلط حسن جمول في ملف “الحصاد” بتاريخ (2021/3/3) الضوء على الموقف الأميركي من الهجمات على قواعد عسكرية أميركية في العراق، وكذلك بحث الاجتماع الذي جمع الإدارة الأميركية والحوثيين في سلطنة عمان