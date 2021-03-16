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الثورة السورية في ذكراها العاشرة.. أرقام وحصيلة ثقيلة

تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها سجلت حتى مارس/آذار 2021 مقتل أكثر من 227 ألف شخص وإن أكثر من 149 ألفا هم قيد الاعتقال التعسفي، أما حصيلة الإخفاء القسري فتجاوزت أكثر من 99 ألفا.
16/3/2021
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