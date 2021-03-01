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عام على اتفاق الدوحة.. تعرف على أبرز مواقف مختلف الأطراف منه

وقعت حركة طالبان والولايات المتحدة الأميركية في 29 فبراير/شباط 2020 اتفاق الدوحة والذي تكون من 29 بندا، لينهي 20 عاما من الهجمات ضد القوات الأميركية وحلفائها في أفغانستان.