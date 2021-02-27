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إيران تستهجن الهجوم الأميركي على مليشيات في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهجوم الأميركي على القوات العراقية قرب الحدود مع سوريا غير قانوني، وينتهك سيادة الدول.