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اتفاق فني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لمواصلة أنشطة التفتيش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران التوصل إلى اتفاق فني بين الطرفين بشأن عمليات تفتيش المنشآت النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على واشنطن أن تتخذ إجراءات تصحيحية.