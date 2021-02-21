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02:20
الأردن.. قطاع السياحة يعاني من تداعيات جائحة كورونا
يعاني قطاع السياحة في الأردن من تداعيات جائحة كورونا، حيث خسر نحو 4 مليارات و700 مليون دولار خلال العام الماضي، وبدأت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي اتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع.
21/2/2021
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