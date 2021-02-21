02:20

الأردن.. قطاع السياحة يعاني من تداعيات جائحة كورونا

يعاني قطاع السياحة في الأردن من تداعيات جائحة كورونا، حيث خسر نحو 4 مليارات و700 مليون دولار خلال العام الماضي، وبدأت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي اتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع.