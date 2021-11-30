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البث الحي
03:15

قصتي.. طفلة الجبل

تركت دراستها للعمل في جمع “أوراق الغار” من الجبل.. قصة الطفلة مريم وحلمها بالعودة إلى المدرسة.
30/11/2021
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متطوعون من مختلف الجنسيات لدعم تنظيم فعاليات مونديال العرب

مدة الفيديو 02 minutes 20 seconds

ارتفاع أسعار الخبز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن وجوارها

مدة الفيديو 02 minutes 26 seconds
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