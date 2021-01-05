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قلعة العمادية.. تحفة معمارية وأثرية فريدة من نوعها بالعراق

العمادية من المدن العراقية العريقة، بنيت على قمة جبل يرتفع عن سطح البحر حوالي 1400 متر، وتطل على وديان عميقة تحيط بها، ويعود بناؤها إلى أكثر من 5 آلاف سنة.