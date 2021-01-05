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الصين.. تراجع طباعة ونشر الكتب بلغة برايل

احتفى العالم باليوم العالمي للغة برايل لتعزيز الوعي بأهميتها بوصفها وسيلة لتشجيع ذوي الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة، لكن طباعة الكتب بلغة برايل تراجع في الصين في ظل توفر الكتب الصوتية.