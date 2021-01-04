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56:59
الحصاد (2021/1/3)
ناقشت إيمان عياد في “الحصاد” (2021/1/3) القضايا التالية: إسرائيل تعلن استعدادها لمواجهة أي هجوم محتمل من إيران. مستشار بايدن يربط المفاوضات مع إيران ببحث برنامج الصواريخ الباليستية.
3/1/2021
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