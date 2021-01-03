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توافد متظاهرين لساحة التحرير في بغداد لإحياء ذكرى مقتل سليماني والمهندس

توافد متظاهرون إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في غارة أميركية.