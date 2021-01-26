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ثورة يناير المصرية.. استقطاب إقليمي حاد وحفاوة دولية

تجاوزت أصداء ثورة يناير حدود الداخل المصري، وأدى الموقف منها خاصة ومن ثورات الربيع العربي عامة لاستقطاب إقليمي حاد. في المقابل كان التعاطي مع الثورة المصرية دوليا يحظى بالحفاوة المبكرة.