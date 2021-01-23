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رئيس الوزراء البريطاني يحذر من النسخة المتحورة من فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني إن النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات. وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب السفر غير الضروري.