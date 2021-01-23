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السودان يرفض الوساطة لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا

أعلن السودان رفضه أي وساطة تتحدث عن نزاع حدودي مع إثيوبيا، ونفى عضو مجلس السيادة السوداني صديق تاور وجود نزاع حدودي بين البلدين بمنطقة الفشقة، وقال إن حكومة الخرطوم لن تقبل مجرد النقاش في هذا الموضوع.