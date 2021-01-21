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في خطاب تنصيبه.. بايدن يتعهد بتقديم مثال يحتذى به

قال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في خطاب تنصيبه إن إدارته ستتعامل مع العالم وستواجه التحديات، وتعهد بتقديم مثال يحتذى به في القيادة على حد تعبيره، وتواجه إدارة بايدن ملفات دولية عديدة.