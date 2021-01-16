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سلطنة عمان.. إعادة تدوير مخلفات النخيل

أقيم في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية في عُمان مشروع يتمثل في تدوير مخلفات النخيل لصناعة الأبواب الخشبية والألواح والأرضيات.