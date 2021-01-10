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ديمقراطية أميركا.. هل هي بحاجة إلى تطوير؟

أثار التدافع السياسي في الولايات المتحدة منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، الكثير من الجدل بشأن إجراءات التصويت فيها، واعتراض الرئيس دونالد ترامب وأنصاره على نتائجها، وصولا إلى اقتحام مقر الكونغرس.