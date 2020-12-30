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57:06
الحصاد (2020/12/29)
ناقش محمود مراد في الحصاد (2020/2/29) الاتفاق على استئناف تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق. والتوتر على الحدود السودانية الإثيوبية. والتوافق الروسي التركي بشأن ليبيا.
29/12/2020
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