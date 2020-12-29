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نافذة من واشنطن: بايدن: سأعيد بناء السياسة الخارجية لأميركا

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيعيد بناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقال إن هذه الأولوية من أكثر التحديات التي ستواجهها إدارته من أجل استعادة ثقة العالم بأميركا.
28/12/2020
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