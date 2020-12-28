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السودان.. التطبيع مع إسرائيل يثير جدلا كبيرا في البلاد

أثار قرار السودان التطبيع مع إسرائيل جدلا كبيرا، ولكن الحكومة ترى أن التطبيع يمثل البوابة الأوسع لعودة السودان إلى المجتمع الدولي، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه.