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ماكرون يربط تقديم المساعدات للبنان بتشكيل حكومة جديدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر دولي لمساعدة الشعب اللبناني، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد “وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية”.