04:38

التطبيع مع إسرائيل.. السودان تشترط على أميركا الحصانة من الدعاوى القضائية

تسارعت وتيرة بوادر التطبيع بين السودان وإسرائيل، حيث تثمن واشنطن هذه الخطوة، ولكن القيادة السودانية لها شروط أبلغها رئيس مجلس السيادة السوداني إلى وزير الخارجية الأميركي.